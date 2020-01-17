Курская школьница стала «Юнармейцем года»

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:57:31+03:00

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В номинации «Информационно-медийное направление» победительницей признана учащаяся школы № 17 города Курска Ольга Сперидонова-Греховодова. Таким образом, она вошла в число четвёрку лучших юнармейцев региона.

Школьница вступила в ряды «Юнармии» в феврале 2018 года и с первых дней создания юнармейского отряда имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова стала начальником штаба отряда, курирует подготовку младших юнармейцев.

Ольга является юнкором газеты «Юнармия Соловьиного края». Помимо работы в газете, девушка активно освещает деятельность юнармейцев в различных социальных сетях.

Юнармия — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU