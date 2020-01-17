Курская школьница стала «Юнармейцем года»
В номинации «Информационно-медийное направление» победительницей признана учащаяся школы № 17 города Курска Ольга Сперидонова-Греховодова. Таким образом, она вошла в число четвёрку лучших юнармейцев региона.
Школьница вступила в ряды «Юнармии» в феврале 2018 года и с первых дней создания юнармейского отряда имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.К. Пикалова стала начальником штаба отряда, курирует подготовку младших юнармейцев.
Ольга является юнкором газеты «Юнармия Соловьиного края». Помимо работы в газете, девушка активно освещает деятельность юнармейцев в различных социальных сетях.
Юнармия — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU