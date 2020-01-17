2020-01-17T09:16:00+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили гранату

Опасный боеприпас изъяли саперы
Яна ШЕЛЕСТ
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Саперы изъяли гранату Ф-1Саперы изъяли гранату Ф-1Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
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16 января в «Службу спасения» Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в деревне Благодать Касторенского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф-1. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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