Под Курском обнаружили гранату
16 января в «Службу спасения» Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в деревне Благодать Касторенского района.
На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли гранату Ф-1. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU