2020-01-16T17:27:34+03:00
Происшествия

Курян обвиняют в серийных кражах аккумуляторов

Один из подсудимых по версии следствия изнасиловал женщину
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело передано в судДело передано в судФото: Светлана ВОЛКОВА
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В суд передано дело против жителей Курска 22-х и 32-х лет. На их счету - десяток краж, считают следователи. А 32-летний мужчина также обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством.

По версии следствия с 14 марта по 15 апреля прошлого года ночью мужчины серийно воровали аккумуляторы с транспорта. Орудовали они в Беловском и Медвенском районах Курской области, а также Белгородской области. При этом шесть краж они совершили вместе и по два преступления каждый в отдельности, рассказали в СК.

Кроме того, 25 июля вечером 32-летний подсудимый насильно привез на автомобиле свою знакомую 38-летнюю женщину на улицу Парк Солянка в Курске. Здесь он стал избивать женщину и угрожать убийством, а затем изнасиловал ее, добавили в ведомстве.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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