2020-01-16T15:36:52+03:00
Происшествия

На курском "Экотекс" обнаружили превышение загрязняющих веществ

Работа предприятия до сих пор не приостановлена
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курск ждут специалистов, чтобы решить проблемуВ Курск ждут специалистов, чтобы решить проблемуФото: предоставлено пресс-службой
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На ООО «Экотекс» выявлено превышение концентрации загрязняющих веществ, сообщили в администрации региона. В связи с этим комитет экологической безопасности и природопользования Курской области готовит иск в суд о приостановлении деятельности предприятия.

Превышения ПДК загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух ООО «Экотекс», выявили Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Курской области. Внеплановая проверка Росприроднадзора в отношении «Экотекса» началась 20 декабря 2019 года и продлится до 27 января этого года. Проверяют предприятие и специалисты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Как рассказали в комитете экологической безопасности и природопользования Курской области, аналогичная проблема была и на одном из предприятий Ивановской области. Ученые Ивановского политехнического университета помогли заводу наладить и настроить оборудование и фильтры, благодаря чему превышения ПДК были полностью устранены.

Сейчас курские экологи совместно с учеными политехнического университета ищут альтернативные способы решения вопроса по устранению причин выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на ООО «Экотекс». Приезд ивановских специалистов в Курскую область запланирован на февраль, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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