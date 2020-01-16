2020-01-16T14:54:57+03:00
Общество

Курян просят вакцинировать домашнюю птицу

Это поможет избежать болезни Ньюкасла
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянам рекомендуют не покупать домашнюю птицу в местах несанкционированной торговлиКурянам рекомендуют не покупать домашнюю птицу в местах несанкционированной торговлиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Ветеринарная служба города Курска обращается к жителям частного сектора и просит принять меры по предупреждению распространения ньюкаслской болезни среди домашней птицы. Курянам рекомендуют не покупать домашнюю птицу в местах несанкционированной торговли.

Подать заявку на вакцинацию домашней птицы вы можете обратившись в подразделения ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных»: 1. Лечебно-профилактический отдел Центрального округа города Курска: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 126А; 2. Лечебно-профилактический отдел Железнодорожного округа города Курска: г. Курск, ул. Дубровинского, 54А; 3. Лечебно-профилактический отдел Сеймского округа города Курска: г. Курск, 2-й Шоссейный пер, 15.

При обнаружении трупов диких птиц или выявлении больной птицы на улице, в личном подсобном хозяйстве необходимо незамедлительно сообщить в ОБУ «Курская городская станция по борьбе с болезнями животных» по телефону 8(4712) 54-95-27, 52-70-06.

Болезнь Ньюкасла, псевдочума птиц, или азиатская чумаптиц - вирусное заболевание птиц, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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