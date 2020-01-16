Курян призывают жаловаться на поборы в детсадах и школах
В прокуратуре открыли специальную "горячую линию"
Если у вас просят деньги на ремонт, позвоните в прокуратуруФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения законодательства об образовании.
Куряне могут обратиться в прокуратуру области по телефону 8 (4712) 51-29-33 в случаях, если им поступили предложения об оказании финансовой помощи образовательной организации для оплаты ремонта, охраны, приобретения необходимого инвентаря, сказали в ведомстве.
Жаловаться можно также о случаях, когда воспитатели дошкольных образовательных организаций нарушают режим рабочего времени, уходя с работы до закрытия детского сада.
ИСТОЧНИК KP.RU