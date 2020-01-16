2020-01-16T14:22:06+03:00
Общество

Курян призывают жаловаться на поборы в детсадах и школах

В прокуратуре открыли специальную "горячую линию"
Ольга ДАНИЛОВА
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Если у вас просят деньги на ремонт, позвоните в прокуратуруЕсли у вас просят деньги на ремонт, позвоните в прокуратуруФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения законодательства об образовании.

Куряне могут обратиться в прокуратуру области по телефону 8 (4712) 51-29-33 в случаях, если им поступили предложения об оказании финансовой помощи образовательной организации для оплаты ремонта, охраны, приобретения необходимого инвентаря, сказали в ведомстве.

Жаловаться можно также о случаях, когда воспитатели дошкольных образовательных организаций нарушают режим рабочего времени, уходя с работы до закрытия детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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