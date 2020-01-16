В центре Курска на Ленина произошло ДТП

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:10:38+03:00

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КП уже сообщала о трех авариях, которые произошли в минувшие сутки в Курске прямо на пешеходных переходах. В ДТП пострадали двое пенсионеров, одному из которых 80 лет, и молодой человек.

Авария произошла с утра в центреФото: Светлана ВОЛКОВА

16 января с утра очередная авария произошла в центре города, на улице Ленина, и снова рядом с пешеходным переходом. ДТП случилось около одиннадцати часов утра. Водитель иномарки пытался выехать с тротуара на проезжую часть, но маневр не удался. Легковушке снесло всю переднюю часть.

Очередное ДТП в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА

Движение по улице Ленина сейчас восстановлено. Подробности ДТП уточняются.

Кстати, тротуар в районе, где произошло ДТП, одно из излюбленных мест парковок автомобилистов в центре Курска.

ДТП на Ленина. Курск. 16.01.20.

ИСТОЧНИК KP.RU