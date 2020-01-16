В Курске открывается выставка архитектурных миниатюр

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:13:18+03:00

Миниатюрный образ использовался для проверки архитектурных и конструктивных решений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экспозиция будет работать в центре "Русь"

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С 17 по 31 января в центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) пройдет персональная выставка мастера по архитектурному макетированию Юрия Шевлякова.

Архитектурное макетирование в мире прикладного творчества занимает особую нишу. С древних времен миниатюрный образ использовался для проверки архитектурных и конструктивных решений, поиска совершенного облика и безупречной структуры задуманного сооружения, демонстрации будущего объекта. В экспозиции будут представлены работы Юрия Шевлякова, созданные им в разные годы.

Справки по телефону 37-06-56.

ИСТОЧНИК KP.RU