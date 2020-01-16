В Курске открывается выставка архитектурных миниатюр
Экспозиция будет работать в центре "Русь"
Миниатюрный образ использовался для проверки архитектурных и конструктивных решенийФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 17 по 31 января в центре народного творчества «Русь» (ул. Обоянская, 26) пройдет персональная выставка мастера по архитектурному макетированию Юрия Шевлякова.
Архитектурное макетирование в мире прикладного творчества занимает особую нишу. С древних времен миниатюрный образ использовался для проверки архитектурных и конструктивных решений, поиска совершенного облика и безупречной структуры задуманного сооружения, демонстрации будущего объекта. В экспозиции будут представлены работы Юрия Шевлякова, созданные им в разные годы.
Справки по телефону 37-06-56.
ИСТОЧНИК KP.RU