Под Курском легковушка перевернулось в кювет - водитель погиб
Трагедия произошла вечером на автодороге "Солнцево-Дубовец"
Авария произошла в сумеркахФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 14 января, примерно в 18 часов 05 минут, на первом километре автодороги "Солнцево-Дубовец".
- 46-летний водитель ехал на автомобиле марки "Лада-111840". По предварительным данным он не справился с управлением и машина перевернулась с дороги в левый кювет по ходу движения, - рассказали в ГИБДД региона.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.
Напомним, что накануне МЧС региона предупредило о тумане и гололеде на дорогах Курской области. Опасная обстановка сохраняется.
ИСТОЧНИК KP.RU