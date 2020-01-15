2020-01-15T10:07:13+03:00
Происшествия

Под Курском легковушка перевернулось в кювет - водитель погиб

Трагедия произошла вечером на автодороге "Солнцево-Дубовец"
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в сумеркахАвария произошла в сумеркахФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 14 января, примерно в 18 часов 05 минут, на первом километре автодороги "Солнцево-Дубовец".

- 46-летний водитель ехал на автомобиле марки "Лада-111840". По предварительным данным он не справился с управлением и машина перевернулась с дороги в левый кювет по ходу движения, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия.

Напомним, что накануне МЧС региона предупредило о тумане и гололеде на дорогах Курской области. Опасная обстановка сохраняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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