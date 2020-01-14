2020-01-14T16:16:02+03:00
Происшествия

Рецидивист в Курске украл кошелек у хозяйки магазина

Ворованные деньги он потратил на подарок девушке
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция вышла на подозреваемого по камерам видеонаблюденияПолиция вышла на подозреваемого по камерам видеонаблюденияФото: Светлана ВОЛКОВА
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Полицейские поймали подозреваемого в краже кошелька с крупной суммой, принадлежащего продавцу магазина. Женщина в своем павильоне оставила портмоне на прилавке. Ее занятостью и невнимательностью воспользовался посетитель, который забрал портмоне.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на ближайших зданиях, удалось получить фотоизображение предполагаемого подозреваемого. Ориентировки на розыск получили наружные наряды полиции. В ходе патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы на улице по приметам узнал подходящего под описание мужчину и доставил его в отдел полиции для проверки. Задержанный сознался в краже и пояснил, что похищенные 12 тысяч рублей он потратил на подарок девушке, а кошелек выбросил в ближайшую урну.

Сейчас идет следствие. 33-летний ранее судимый за аналогичные преступления вновь может лишиться свободы на срок пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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