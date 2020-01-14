2020-01-14T15:56:50+03:00
Деловой Курск

Курским перевозчикам не выгодна оплата проезда безналом

На отказ предоставить терминал можно пожаловаться
Ольга ДАНИЛОВА
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Для перевозчиков обещают придумать систему льготДля перевозчиков обещают придумать систему льготФото: Светлана ВОЛКОВА
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В конце 2019 года была проведена работа по оснащению городского пассажирского транспорта терминалами безналичной оплаты проезда. Сейчас оборудовано 563 трамвая, троллейбуса, автобуса.

- Однако система еще требует доработки, так как периодически происходит сбой, да и сами водители не всегда предоставляют терминалы для оплаты проезда пластиковыми картами, - сообщили в мэрии.

Только за декабрь в администрацию Курска поступило 48 жалоб от пассажиров. Как пояснил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов, перевозчикам экономически невыгодно использовать кассовые аппараты на транспорте, поэтому они порой их не предоставляют:

- Дело в том, что за каждый перевод взимается банковская комиссия от 1,5 до 3 процентов. Это уменьшает выручку бизнесменов и, по сути, является завуалированным налогом с оборота. Для перевозчиков нужно продумать систему льгот или особые условия.

В городской администрации создадут мониторинговую группу, куда войдут сотрудники ГИБДД, транспортной инспекции и другие эксперты. Она будет проверять качество предоставления услуги безналичной оплаты. За отказ пассажирам в оплате проезда банковской картой перевозчики получат предупреждение от налоговой инспекции.

О возможных проблемах при совершении безналичной оплаты проезда жители областного центра могут сообщить по телефону круглосуточной горячей линии Центральной диспетчерской службы: 702-802. При обращении следует указать номер и регистрационный номер транспортного средства, а также дату произошедшего

ИСТОЧНИК KP.RU

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