Житель Курска украл полтонны металла

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:20:09+03:00

Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 68-летний житель Курска и сообщил, что с его дачного участка похитили полтонны металла. Причиненный ущерб превысил шесть тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели пункты приема лома, расположенные рядом, и нашли похищенный металл. Потерпевший опознал свое имущество.

Через несколько дней сотрудники Сеймского отдела полиции задержали ранее судимого мужчину, причастного к краже. Выяснилось, что 41-летний курянин вывез металл на грузовом такси, продал его, а на вырученные деньги купил алкоголь и продукты для праздничного стола.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU