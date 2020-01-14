2020-01-14T15:20:09+03:00
Происшествия

Житель Курска украл полтонны металла

На вырученные деньги он отметил праздники
Яна ШЕЛЕСТ
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Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти летФигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти летФото: Из архива "КП"
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В полицию обратился 68-летний житель Курска и сообщил, что с его дачного участка похитили полтонны металла. Причиненный ущерб превысил шесть тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские осмотрели пункты приема лома, расположенные рядом, и нашли похищенный металл. Потерпевший опознал свое имущество.

Через несколько дней сотрудники Сеймского отдела полиции задержали ранее судимого мужчину, причастного к краже. Выяснилось, что 41-летний курянин вывез металл на грузовом такси, продал его, а на вырученные деньги купил алкоголь и продукты для праздничного стола.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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