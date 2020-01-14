2020-01-14T15:17:55+03:00
Общество

Кролики из курской приемной Деда Мороза переехали в Дом творчества

Всех, кто хочет познакомиться с ними поближе, приглашают на экскурсию
Ольга ДАНИЛОВА
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Дед Мороз уехал, а кролики осталисьДед Мороз уехал, а кролики осталисьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Спутники Деда Мороза - живые декоративные кролики - переехали жить из Приемной на Театральной площади в Дом детского творчества Железнодорожного округа.

Зимний волшебник в минувшие выходные вернулся в свою резиденцию в Великом Устюге. Своих пушистых помощников решил оставить в Курске до своего возвращения.

Выбор пал на Дом детского творчества Железнодорожного округа Курска. Именно здесь более 40 лет находится «Живой уголок».

Торжественная передача произошла на Театральной площади во время проводов Деда Мороза. Пять зверьков вручили директору Игорю Слободянюку.

Сейчас кролики осваиваются в новом доме. Всех, кто хочет познакомиться с ними поближе и заодно увидеть других обитателей «Живого уголка», сотрудники Дома детского творчества приглашают на экскурсию.

Записаться можно по телефону: 89081275210 Вадим Геннадьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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