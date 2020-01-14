Курян предупредили о тумане на дорогах

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:32:53+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 14 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура по области ночью и днем от 3º мороза до 2º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги, советуют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU