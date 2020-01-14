2020-01-14T13:32:53+03:00
Происшествия

Курян предупредили о тумане на дорогах

На дорогах будет скользко
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Туман и гололед прогнозируют в ближайшие суткиТуман и гололед прогнозируют в ближайшие суткиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 14 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман, ночью гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура по области ночью и днем от 3º мороза до 2º тепла.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги, советуют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист в Курске украл кошелек у хозяйки магазина
Курским перевозчикам не выгодна оплата проезда безналом
Житель Курска украл полтонны металла
Кролики из курской приемной Деда Мороза переехали в Дом творчества
Курян предупредили о тумане на дорогах
На Театральной площади Курска появился уникальный столб
В Курской области стартовал Год здоровья
В курской библиотеке покажут кино
Курская рапиристка завоевала "золото" в Польше
Житель Железногорска перевел мошенникам полтора миллиона
В Курске пройдут Брудновские педагогические чтения
Житель Курской области застрелил бывшего тестя
В курский вуз вернули военную кафедру
Под Курском ночью сгорел автомобиль
В Курской области гриппом заболели девять человек
Курский рапирист завоевал золото в Братиславе
«Я, конечно, вернусь…»: в Курске пройдет вечер, посвященный Высоцкому
В Курской области обещают снег, туман и гололед