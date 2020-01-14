На Театральной площади Курска появился уникальный столб
На Театральной площади Курска установили уникальную мультисервисную опору. Она не только обеспечивает горожан высокоскоростным интернетом, но и совмещает множество других функций, необходимых современному городу. Куряне не только смогут в случае необходимости вызвать полицию или ГИБДД, но и даже получить справочную информацию.
Помимо камер в устройство также встроены освещение и музыкальная трансляция. Опора работает исключительно на энергосберегающих технологиях и соответствует стандартам национальной программы «Цифровая экономика» в части использования программного комплекса «Умный город».
Такие технологии имеют широкую сферу применения и могут использоваться в парках, дворах, площадях и скверах, а также на улицах, дорогах, светофорных и пешеходных перекрестках, являясь элементом интеллектуальной транспортной системы и автоматизированной системы управления дорожным движением.
ИСТОЧНИК KP.RU