На Театральной площади Курска появился уникальный столб

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:46:56+03:00

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На Театральной площади Курска установили уникальную мультисервисную опору. Она не только обеспечивает горожан высокоскоростным интернетом, но и совмещает множество других функций, необходимых современному городу. Куряне не только смогут в случае необходимости вызвать полицию или ГИБДД, но и даже получить справочную информацию.

Помимо камер в устройство также встроены освещение и музыкальная трансляция. Опора работает исключительно на энергосберегающих технологиях и соответствует стандартам национальной программы «Цифровая экономика» в части использования программного комплекса «Умный город».

Такие технологии имеют широкую сферу применения и могут использоваться в парках, дворах, площадях и скверах, а также на улицах, дорогах, светофорных и пешеходных перекрестках, являясь элементом интеллектуальной транспортной системы и автоматизированной системы управления дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU