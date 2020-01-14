2020-01-14T12:31:24+03:00
Спорт

В Курской области стартовал Год здоровья

На Боевке состоялась зарядка и пробежка
Яна ШЕЛЕСТ
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Участие в этом флешмобе принял и глава города Курска Виктор КарамышевУчастие в этом флешмобе принял и глава города Курска Виктор Карамышев
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Сегодня на Боевке губернатор Курской области Роман Старовойт официально дал старт Году здоровья.

На футбольном стадионе детско-юношеской спортивной школы №4 состоялась утренняя зарядка и пробежка. Участие в этом флешмобе принял и глава города Курска Виктор Карамышев и представители администрации.

Год здоровья любители активного и спортивного образа жизни начали вместе с курскими чемпионами, а также профессиональными фитнес-инструкторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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