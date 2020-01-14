В Курской области стартовал Год здоровья
На Боевке состоялась зарядка и пробежка
Участие в этом флешмобе принял и глава города Курска Виктор Карамышев
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Сегодня на Боевке губернатор Курской области Роман Старовойт официально дал старт Году здоровья.
На футбольном стадионе детско-юношеской спортивной школы №4 состоялась утренняя зарядка и пробежка. Участие в этом флешмобе принял и глава города Курска Виктор Карамышев и представители администрации.
Год здоровья любители активного и спортивного образа жизни начали вместе с курскими чемпионами, а также профессиональными фитнес-инструкторами.
ИСТОЧНИК KP.RU