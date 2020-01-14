В курской библиотеке покажут кино

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:10:41+03:00

Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сеанс состоится 18 января в 16.00

Изменить размер текста: A A

В Курской областной научной библиотеке имени Асеева в рамках проекта «Другое кино в библиотеке» состоится показ российской семейно-фэнтезийной комедии «Домовой» (реж. - Евгений Бедарев, 2019).

На выставке «Территория кино» будут представлены книги из фондов библиотеки об истории развития кинематографа.

Воспользуйтесь уникальной возможностью провести субботний досуг в кругу единомышленников – любителей хорошего кино и литературы об искусстве!

Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданий на первом этаже. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU