2020-01-14T12:10:41+03:00
Звезды

В курской библиотеке покажут кино

Сеанс состоится 18 января в 16.00
Яна ШЕЛЕСТ
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Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданийКинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской областной научной библиотеке имени Асеева в рамках проекта «Другое кино в библиотеке» состоится показ российской семейно-фэнтезийной комедии «Домовой» (реж. - Евгений Бедарев, 2019).

На выставке «Территория кино» будут представлены книги из фондов библиотеки об истории развития кинематографа.

Воспользуйтесь уникальной возможностью провести субботний досуг в кругу единомышленников – любителей хорошего кино и литературы об искусстве!

Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданий на первом этаже. Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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