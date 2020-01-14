В курской библиотеке покажут кино
Сеанс состоится 18 января в 16.00
Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской областной научной библиотеке имени Асеева в рамках проекта «Другое кино в библиотеке» состоится показ российской семейно-фэнтезийной комедии «Домовой» (реж. - Евгений Бедарев, 2019).
На выставке «Территория кино» будут представлены книги из фондов библиотеки об истории развития кинематографа.
Воспользуйтесь уникальной возможностью провести субботний досуг в кругу единомышленников – любителей хорошего кино и литературы об искусстве!
Кинопоказ состоится в секторе электронной информации и периодических изданий на первом этаже. Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU