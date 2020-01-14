2020-01-14T11:36:34+03:00
Спорт

Курская рапиристка завоевала "золото" в Польше

Инна Дериглазова одержала свою первую международную победу в сезоне 2019/2020
Ольга ДАНИЛОВА
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Инна стала единственной российской рапиристкой, которая на соревнованиях пробилась в восьмерку сильнейшиИнна стала единственной российской рапиристкой, которая на соревнованиях пробилась в восьмерку сильнейшиФото: предоставлено пресс-службой
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Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова первенствовала на этапе Кубка мира по рапире среди женщин в Катовице.

Инна стала единственной российской рапиристкой, которая на соревнованиях пробилась в восьмерку сильнейших. На этой стадии она обыграла итальянку Мартину Батини – 15:10. В полуфинале Дериглазова взяла верх над американкой Ли Кифер – 15:13, а в решающем бою победила Камиллу Манчини – 15:11. Тем самым наша землячка одержала свою первую международную победу в сезоне 2019/2020.

Как уже сообщала "КП", в Катовице Инна также завоевала и вторую золотую медаль в составе сборной России по рапире. Вместе с ней на верхнюю ступень пьедестала по итогам этапа Кубка мира поднялись фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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