Курская рапиристка завоевала "золото" в Польше
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова первенствовала на этапе Кубка мира по рапире среди женщин в Катовице.
Инна стала единственной российской рапиристкой, которая на соревнованиях пробилась в восьмерку сильнейших. На этой стадии она обыграла итальянку Мартину Батини – 15:10. В полуфинале Дериглазова взяла верх над американкой Ли Кифер – 15:13, а в решающем бою победила Камиллу Манчини – 15:11. Тем самым наша землячка одержала свою первую международную победу в сезоне 2019/2020.
Как уже сообщала "КП", в Катовице Инна также завоевала и вторую золотую медаль в составе сборной России по рапире. Вместе с ней на верхнюю ступень пьедестала по итогам этапа Кубка мира поднялись фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова.
ИСТОЧНИК KP.RU