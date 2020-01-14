2020-01-14T11:23:16+03:00
Происшествия

Житель Железногорска перевел мошенникам полтора миллиона

Мужчина взял кредит в банке
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
За полторы недели он внес миллион шестьсот тысяч рублейЗа полторы недели он внес миллион шестьсот тысяч рублейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Житель Железногорска на протяжении двух недель общался с мошенниками, обещавшими ему большие заработки на играх на электронной бирже. Мужчину убедили для получения прибыли вложить деньги, чтобы участвовать в торгах.

Он взял кредит в банке и начал «вкладывать его в дело», не говоря об этом никому из своих близких. За полторы недели он внес миллион шестьсот тысяч рублей. Сразу после этого связь с мошенниками прекратилась, и он обратился в полицию.

По всем фактам проводятся неотложные оперативные мероприятия, возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам защищать данные своих счетов и банковских карт и никому не предоставлять конфиденциальную информацию. Важно не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24