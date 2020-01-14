Житель Железногорска перевел мошенникам полтора миллиона

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:23:16+03:00

За полторы недели он внес миллион шестьсот тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Житель Железногорска на протяжении двух недель общался с мошенниками, обещавшими ему большие заработки на играх на электронной бирже. Мужчину убедили для получения прибыли вложить деньги, чтобы участвовать в торгах.

Он взял кредит в банке и начал «вкладывать его в дело», не говоря об этом никому из своих близких. За полторы недели он внес миллион шестьсот тысяч рублей. Сразу после этого связь с мошенниками прекратилась, и он обратился в полицию.

По всем фактам проводятся неотложные оперативные мероприятия, возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам защищать данные своих счетов и банковских карт и никому не предоставлять конфиденциальную информацию. Важно не верить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагающим быстрое обогащение!

ИСТОЧНИК KP.RU