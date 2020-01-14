В Курске пройдут Брудновские педагогические чтения

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:59:11+03:00

Они откроются 17 января во Дворце пионеров и школьников

Изменить размер текста: A A

В Курске в 21-й раз пройдут Всероссийские Брудновские педагогические чтения. Они откроются 17 января в 10.00 в актовом зале Дворца пионеров и школьников города Курска и будут посвящены проблемам дополнительного образования детей в современной России.

Брудновские педагогические чтения проходят с января 2000 года и приурочены ко дню рождения Алексея Константиновича Бруднова (1948-1999 гг.) – начальника управления внешкольной работы Министерства образования Российской Федерации, выдающегося внешкольника, благодаря которому система дополнительного образования детей сохраняется и развивается.

Традиционно лучшим педагогам города Курска и Курской области за профессиональное мастерство, высокие результаты работы с детьми, добросовестный и долголетний труд вручается Брудновская премия. В 2020 году ее получат 65 педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU