В курский вуз вернули военную кафедру

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:13:27+03:00

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В Курской области открыли военный учебный центр при Юго-Западном государственном университете. На его базе будут готовить сержантов запаса для Вооруженных сил РФ.

В мероприятии принял участие заместитель начальника 2-го управления Главного управления кадров Министерства обороны РФ Игорь Науменко. С открытием военного учебного центра в вуз вновь вернулась военная кафедра.

Во время работы прежней военной кафедры более восьми тысяч человек получили военно-учетную специальность. Теперь и у сегодняшних студентов появилась возможность без отрыва от основных занятий получить военный билет.

Первыми обучающимися ВУЦа стали 108 молодых людей. Из них 72 человека поступили на специальность «Командир мотострелкового отделения». Еще 36 студентов учатся на командиров отделения войсковой разведки. Всего на обучение в центре претендовали более 300 человек.

Будущие сержанты прошли серьезный отбор, который включал как физическую, так и психологическую подготовку. Кроме того, одним из ключевых условий успешного зачисления была успеваемость.

"Молодые люди будут проходить обучение в течение двух лет. По его итогам их направят на полигон на месячные военно-учебные сборы. Там же они примут присягу и получат военные билеты о прохождении срочной военной службы, то есть, после успешного окончания военного учебного центра курсантам служить уже не надо», - сообщил начальник военного учебного центра Евгений Лысенко.

После официальной части участники и гости мероприятия познакомились с материально-технической базой военного учебного центра. Перед началом занятий на пятом этаже главного корпуса сделали капитальный ремонт, а учебные классы и кабинеты оборудовали современной компьютерной и мультимедийной техникой, стендами и плакатами, соответствующими тематике изучения военно-профессиональных дисциплин. ВУЦ также оснащен учебным стрелковым оружием, измерительными и оптическими приборами военного назначения.

В планах на 2020 год завершить оборудование учебного строевого плаца и строительство площадок для тактической, инженерной и огневой подготовок, РХБ защиты и военной топографии.

ИСТОЧНИК KP.RU