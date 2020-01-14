Под Курском ночью сгорел автомобиль

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:40:29+03:00

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В 04:46 14 января в МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль в поселке Прямицино Октябрьского района.

По прибытии в 04:48 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 04:50, ликвидировано в 04:53, сказали в МЧС.

В результате пожара огонь повредил моторный отсек и кабину автомобиля «Соболь».

Ликвидировали пожар 15 человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU