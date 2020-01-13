2020-01-13T16:57:27+03:00
Общество

В Курской области гриппом заболели девять человек

Заболеваемость ОРВИ остается ниже порогового уровня
Яна ШЕЛЕСТ
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При первых симптомах гриппа или ОРВИ нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощьюПри первых симптомах гриппа или ОРВИ нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощьюФото: Из архива "КП"
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По итогам прошедшей недели, с 6 по 12 января в Курской области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 20,6%. При этом количество заболевших увеличилось на 26,4%.

За неделю зафиксирован 3251 случай ОРВИ и гриппа. 79,1% заболевших – это дети. Зарегистрировано девять лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует во избежание тяжелых последствий при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Симптомы этих заболеваний включают: высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость. К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от гриппа относятся лица пожилого возраста, дети, беременные женщины, лица с соматической патологией (ожирение, хронической сердечно-сосудистой патологией, метаболическими нарушения, патологией легочной системы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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