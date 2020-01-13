«Я, конечно, вернусь…»: в Курске пройдет вечер, посвященный Высоцкому

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:05:59+03:00

Артисты исполнят известные и всеми любимые песни и стихи Владимира Высоцкого

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31 января 2020 года в 18:30 в Концертно-творческом центре «Звездный» на улице Дзержинского, 51 пройдет музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь…», посвященный творчеству выдающегося актера театра и кино, поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого.

На одной сцене соберутся Инна Шанина, Галина и Ирина Ермаковы, Диана Былич, Диана Фесенко, Илья Бычков, Дмитрий Хижняков, Роман Рубанов, Сергей Ромашкин и эстрадный оркестр центра «Звездный». Артисты исполнят известные и всеми любимые песни и стихи Владимира Высоцкого.

Билеты продаются в кассе МБУК КТЦ «Звездный». Стоимость 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU