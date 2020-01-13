В Курской области обещают снег, туман и гололед

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:50:13+03:00

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С вечера 13 января и на протяжении суток в Курской области ожидается большая облачность. Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура в ночное время суток -3…+2 ºС, днем -2…+3 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU