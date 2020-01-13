Пьяный курянин ударил ногой полицейского

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:11:51+03:00

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8 декабря 2019 года ночью 38-летнего пьяного курянина задержали полицейские и хотели доставить его в отдел. Около здания Западного отдела мужчина начал сопротивляться и ударил сотрудника ППС ногой по туловищу.

Следственный отдел в отношении курянина возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU