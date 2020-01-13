2020-01-13T09:51:03+03:00
Спорт

Курская спортсменка Инна Дериглазова одержала очередную победу

Соревнования проходят в польской Катовице
Яна ШЕЛЕСТ
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Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира по фехтованиюИнна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира по фехтованию
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Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который прошел в польской Катовице.

Второе «золото» в Катовице Инна Дериглазова выиграла в составе сборной России по рапире. Вместе с ней на верхнюю ступень пьедестала по итогам этапа Кубка мира поднялись фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова

Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира по фехтованию, гордость курского края и всей России. По итогам прошлого года Инна Дериглазова признана лучшей спортсменкой, получив высшую награду Национальной спортивной премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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