2020-01-12T10:49:04+03:00
Происшествия

С начала 2020-го в Курской области три человека погибли во время пожаров

Еще четверых удалось спасти
Анна ГРЕБЕНКИНА
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50 пожаров произошло в Курской области с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 12 января. В огне погибли три человека. При этом четверых удалось спасти, 11 - эвакуировали. В большинстве случаев объектами пожаров стал жилой сектор. Отметим, что больше всего ЧП случилось в Курске (17 случаев) и Железногорске (три).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Правильно эксплуатировать электроприборы, не использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

В случае любой беды сразу же обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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