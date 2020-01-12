С начала 2020-го в Курской области три человека погибли во время пожаров
50 пожаров произошло в Курской области с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 12 января. В огне погибли три человека. При этом четверых удалось спасти, 11 - эвакуировали. В большинстве случаев объектами пожаров стал жилой сектор. Отметим, что больше всего ЧП случилось в Курске (17 случаев) и Железногорске (три).
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Правильно эксплуатировать электроприборы, не использовать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
В случае любой беды сразу же обращайтесь в службу спасения по телефону «112».
ИСТОЧНИК KP.RU