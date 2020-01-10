В ДТП под Курском пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок
Авария произошла на автодороге Курск – Поныри
Оба водителя и три пассажира ВАЗа получили ранения различной степени тяжестиФото: УМВД России по Курской области.
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10 января примерно в 12:30 на 15 километре автодороги Курск - Поныри Курского района столкнулись автомобили ВАЗ-21099 под управлением 18-летней девушки и «Лада Гранта», за рулем которой сидел 52-летний водитель.
В результате ДТП оба водителя и три пассажира ВАЗа получили ранения различной степени тяжести. Среди них и грудной ребенок 2019 года рождения. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU