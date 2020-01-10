В Курске студента-иностранца обворовала знакомая

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:17:46+03:00

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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции раскрыли кражу ноутбука у иностранного студента. Молодой человек пригласил к себе в гости девушку, с которой познакомился несколько месяцев назад. Утром он отлучился на несколько часов, оставив свою знакомую в квартире одну. Вернувшись, иностранец обнаружил, что дома никого нет, а из квартиры пропал дорогой ноутбук. Студент вызвал сотрудников полиции и рассказал, что подозревает свою знакомую в краже.

Девушку задержали и она призналась в содеянном. Компьютер изъяли и возвратили иностранцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». За это преступление девушка может лишиться свободы на срок до пяти лет, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU