Курские ученые получат грантов на 24 миллиона рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:53:55+03:00

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В конце 2019 года были подведены итоги трех крупных конкурсов: Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и ведущих научных школ. По их результатам курские ученые получат денежные средства на развитие своих проектов в области робототехники, мехатроники, экономики, охраны труда и окружающей среды, автомобильного хозяйства.

Так, грант Президента РФ заслужили трое курян. Это заведующий научно-исследовательской лабораторией мехатроники и робототехники ЮЗГУ Андрей Яцун, старший преподаватель кафедры механики, мехатроники и робототехники Андрей Мальчиков и доцент кафедры охраны труда и окружающей среды Елена Преликова. В ближайшие два года им выделят по 1,2 миллиона рублей.

Такую же сумму по итогам конкурса ведущих научных школ получат еще два преподавателя этого вуза: профессор кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Евгений Агеев и заведующая кафедрой региональной экономики и менеджмента ЮЗГУ, ректор Курского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Юлия Вертакова.

От Российского фонда фундаментальных исследований поддержку получат пять представителей региона. В ближайшие три года им перечислят по 3,6 миллиона рублей на развитие собственных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU