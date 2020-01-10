В Курской области стартуют школьные олимпиады

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:35:25+03:00

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С 10 января в Курской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 20 февраля. Олимпиады проводятся по 21 предмету. Также параллельно пройдут областные олимпиады по краеведению, черчению и основам православной культуры.

Мероприятия регионального этапа пройдут на базе Курского государственного университета, Юго-Западного государственного университета, Курской государственной сельскохозяйственной академии и Курского государственного медицинского университета.

В олимпиадах примут участие учащиеся 7-11 классов – победители муниципального этапа всероссийской олимпиады. По итогам будет сформирована сборная команда Курской области, которая представит регион на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU