В Курске выступят джазмены Ивановы
23 и 24 января в концертном зале «Свиридовский» состоятся концерты фестиваля «Братья Ивановы представляют. Крещенские вечера в Курске».
Братья Андрей и Михаил Ивановы – джазовые музыканты родом из Курска, заслуженные артисты России. Вот уже 15 лет они ведут персональный абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» в концертном зале им. Чайковского Московской государственной академической филармонии.
Концерты соберут много талантливых музыкантов. Отдельно выделим новый музыкальный проект нашего земляка Игоря Скляра и питерской группы Jazz Classic Community.
Начало концертов в 19:00. Билеты можно заказать по ссылке: https://clck.ru/Ln5aU
ИСТОЧНИК KP.RU