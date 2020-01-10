2020-01-10T11:35:04+03:00
Звезды

В Курске выступят джазмены Ивановы

Концерты пройдут 23 и 24 января
Яна ШЕЛЕСТ
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Концерты соберут много талантливых музыкантовКонцерты соберут много талантливых музыкантов
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23 и 24 января в концертном зале «Свиридовский» состоятся концерты фестиваля «Братья Ивановы представляют. Крещенские вечера в Курске».

Братья Андрей и Михаил Ивановы – джазовые музыканты родом из Курска, заслуженные артисты России. Вот уже 15 лет они ведут персональный абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» в концертном зале им. Чайковского Московской государственной академической филармонии.

Концерты соберут много талантливых музыкантов. Отдельно выделим новый музыкальный проект нашего земляка Игоря Скляра и питерской группы Jazz Classic Community.

Начало концертов в 19:00. Билеты можно заказать по ссылке: https://clck.ru/Ln5aU

ИСТОЧНИК KP.RU

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