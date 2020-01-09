2020-01-09T16:22:56+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка к 200-летию Фета

Она будет работать до 31 декабря 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Книжная выставка будет работать до 31 декабря 2020 годаКнижная выставка будет работать до 31 декабря 2020 годаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева открылась книжная выставка «Прямо смотрю я из времени в вечность...». В первом разделе представлены сборники стихотворений Афанасия Фета на русском и в переводах на английский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки.

Во втором собраны репринтное издание А.А. Фета «Воспоминания» в трех томах, сборники историко-литературных статей и научных трудов о поэте, его жизни в Курской губернии. Книжная выставка будет работать до 31 декабря 2020 года.

С 9 января в читальном зале библиотеки открылась еще одна книжная выставка - «Я о войне не понаслышке знаю...», посвящённая жизни и творчеству литераторов – юбиляров января 2020 года, писавших о Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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