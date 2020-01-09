2020-01-09T16:02:02+03:00
Общество

Под Курском нашли артснаряд

Опасную находку обнаружили в Пристенском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд вывезли для уничтоженияСнаряд вывезли для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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9 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в деревне Прилепы Пристенского района.

На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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