Под Курском нашли артснаряд

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:02:02+03:00

Снаряд вывезли для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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9 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в деревне Прилепы Пристенского района.

На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU