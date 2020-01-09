Под Курском нашли артснаряд
9 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны в деревне Прилепы Пристенского района.
На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
Обнаруженный артиллерийский снаряд калибром 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU