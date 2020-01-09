На праздниках Росгвардия задержала свыше 140 нарушителей в Курске

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:55:19+03:00

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Более 270 раз выезжали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии с начала года по сигналам тревоги, поступившим с охраняемых объектов. 60 раз группы задержания реагировали на сообщения о происшествиях в рамках обеспечения общественного порядка и безопасности во время новогодних праздников и Рождества Христова, сообщили в пресс-службе ведомства.

За правонарушения задержали 140 человек, пять - по подозрению в совершении таких преступлений как угроза убийством в ходе семейного конфликта, повторные мелкие кражи из торговых центров и угон.

ИСТОЧНИК KP.RU