2020-01-09T10:37:47+03:00
Происшествия

На праздниках под Курском произошло убийство

39-летний мужчина умер от ножевых ранений
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 39-летнего жителя Железногорского района, которого подозревают в убийстве.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 января мужчина вместе со своим 31-летним знакомым выпивали в квартире последнего, расположенной в одном из домов по улице Маршала Жукова Железногорска. Во время застолья приятели стали ссориться и старший из них нанес несколько ударов ножом в грудь и шею знакомому. Раны оказались смертельными, мужчина умер на месте.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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