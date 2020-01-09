Под Курском произошел пожар в жилом доме

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:15:07+03:00

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В 22:04 8 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Кшенский в Советском районе.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 22:09. Потушить огонь удалось через 15 минут.

Огонь повредил жилой дом, площадью 80 квадратных метров.

Ущерб и причина пожара устанавливаются, сказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU