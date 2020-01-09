В Курске на проспекте Дериглазова горел "Ниссан"

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:45:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В 22:30 8 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на проспекте Анатолия Дериглазова в Курске.

По данным МЧС на место ЧП пожарные прибыли в 22:33 приступили тушению огня. На это ушло семь минут.

Огонь повредил салон автомобиля «Ниссан Алмера».

Пожар тушили 15 человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU