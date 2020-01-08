В Курске продолжаются праздничные мероприятия
Курян приглашают принять в них участие
В Курске продолжается новогодняя программаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжается новогодняя программа. Сегодня, 8 января, учреждения культуры порадуют курян и гостей города интересными мероприятиями.
В 11.00 в центре досуга «Юность» (ул. К. Маркса, 5) состоится семейный мастер-класс в мастерской Деда Мороза «Рождественский расписной пряник».
В 11.00 в центре досуга «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23а) пройдет развлекательно-познавательная программа «В стране Мульти-пульти».
В 13.00 в городском культурном центре «Лира» (ул. Менделеева, 59) начнётся региональный фестиваль-конкурс «Рождественский бал».
ИСТОЧНИК KP.RU