На Рождество курян приглашают на Театральную площадь
В Курске продолжаются новогодние праздники, в этом году программа насыщена как никогда. 7 января курян приглашают отметить Рождество на Театральной площади.
В 14.00 здесь начнутся праздничные мероприятия. Курян ждут различные выставки, музыкальные и игровые программы. Кульминацией праздника станет выпечка и угощение большим тортом.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области совместно с другими правоохранительными органами обеспечат безопасность и охрану общественного порядка в местах массового скопления людей во время празднования Рождества.
ИСТОЧНИК KP.RU