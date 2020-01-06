На Рождество курян приглашают на Театральную площадь

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:56:06+03:00

7 января в 14.00 здесь начнется праздник

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В Курске продолжаются новогодние праздники, в этом году программа насыщена как никогда. 7 января курян приглашают отметить Рождество на Театральной площади.

В 14.00 здесь начнутся праздничные мероприятия. Курян ждут различные выставки, музыкальные и игровые программы. Кульминацией праздника станет выпечка и угощение большим тортом.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области совместно с другими правоохранительными органами обеспечат безопасность и охрану общественного порядка в местах массового скопления людей во время празднования Рождества.

ИСТОЧНИК KP.RU