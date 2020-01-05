2020-01-05T12:29:25+03:00
Новый год 2020

В Курске продолжается новогодняя программа

Курян приглашают принять участие
Яна ШЕЛЕСТ
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На Театральной площади состоится праздничная программа «Новогодняя феерия»На Театральной площади состоится праздничная программа «Новогодняя феерия»
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В Курске продолжаются новогодние праздники, в этом году программа насыщена как никогда. 5 января в 11.00 в концертно-творческом центре « Звездный» (ул. Дзержинского, 51) для детей начался утренник «Сундучок любимых сказок».

В 12.00 приглашает специализированный центр досуга «Сказка»(пр-т Дружбы,16), там пройдет спортивно - игровая программа. В это же время в сквере возле центра досуга «Родина» пройдет праздник «Новогодний карнавал».

В 14.00 в парке на площади К. Рокоссовского состоится «Новогодний карнавал». В 17.00 на Театральной площади состоится праздничная программа «Новогодняя феерия». Сегодня же в 15.00 пройдёт праздник «Новогодняя карусель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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