В Курске продолжается новогодняя программа

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске продолжаются новогодние праздники, в этом году программа насыщена как никогда. 5 января в 11.00 в концертно-творческом центре « Звездный» (ул. Дзержинского, 51) для детей начался утренник «Сундучок любимых сказок».

В 12.00 приглашает специализированный центр досуга «Сказка»(пр-т Дружбы,16), там пройдет спортивно - игровая программа. В это же время в сквере возле центра досуга «Родина» пройдет праздник «Новогодний карнавал».

В 14.00 в парке на площади К. Рокоссовского состоится «Новогодний карнавал». В 17.00 на Театральной площади состоится праздничная программа «Новогодняя феерия». Сегодня же в 15.00 пройдёт праздник «Новогодняя карусель».

ИСТОЧНИК KP.RU