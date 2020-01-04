2020-01-04T18:53:53+03:00
Происшествия

В Курске в многоэтажке горел балкон

Пожар тушили 22 человека
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел на РеспубликанскойПожар произошел на РеспубликанскойФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 15:53 4 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании квартиры на улице Республиканская в Курске.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП через пять минут. Потушить пожар удалось в 16:04. Пострадавших нет.

В результате пожара на балконе одной из квартир многоэтажного жилого дома повреждены личные вещи, закопчены стены.

Пожар тушили 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек, 4 единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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