Под Курском из-за пожара спасатели эвакуировали 15 человек

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:06:14+03:00

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В 18:32 3 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Горшечное Горшеченского района.

По данным МЧС пожарные приехали на место ЧП в 18:35 и приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 18:40, ликвидировано в 18:45.

В результате пожара в квартире выгорела комната, закопчены стены и потолок по всей площади. Спасатели эвакуировали 15 человек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU