На Рождество курские силовики будут патрулировать места массовых мероприятий

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области совместно с другими правоохранительными органами обеспечат безопасность и охрану общественного порядка в местах массового скопления людей во время празднования Рождества, сообщили в пресс-службе Управления.

- В Рождественскую ночь патрулировать улицы города и области будут группы задержания вневедомственной охраны ведомства. Маршруты экипажей максимально будут приближены к местам проведения праздничных массовых мероприятий. Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии проведут профилактические осмотры мест проведения богослужений, - сообщили в ведомстве.

На все время массовых гуляний усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Владельцам оружия напоминают о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU