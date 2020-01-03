2020-01-03T14:41:28+03:00
Политика

На Рождество курские силовики будут патрулировать места массовых мероприятий

А храмы проверят на безопасность
Ольга ДАНИЛОВА
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Места массовых гуляний будут патрулировать силовикиМеста массовых гуляний будут патрулировать силовикиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области совместно с другими правоохранительными органами обеспечат безопасность и охрану общественного порядка в местах массового скопления людей во время празднования Рождества, сообщили в пресс-службе Управления.

- В Рождественскую ночь патрулировать улицы города и области будут группы задержания вневедомственной охраны ведомства. Маршруты экипажей максимально будут приближены к местам проведения праздничных массовых мероприятий. Специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии проведут профилактические осмотры мест проведения богослужений, - сообщили в ведомстве.

На все время массовых гуляний усилен контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия. Владельцам оружия напоминают о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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