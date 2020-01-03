2020-01-03T14:23:33+03:00
Общество

На новогодних каникулах куряне могут жаловаться в Роспотребнадзор

Для этого до 9 января работает специальный телефон "горячей линии"
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне могут получить консультацию по защите прав потребителей и на праздникахКуряне могут получить консультацию по защите прав потребителей и на праздникахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Управление Роспотребнадзора по Курской области временно изменило номер телефона «горячей линии» на период новогодних и рождественских праздников.

До 9 января куряне могут обратиться за консультацией специалистов Управления по номеру (4712) 58-71-88.

Кроме того, у жителей региона есть возможность получить ответы на интересующие вопросы, позвонив по номеру телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Напоминаем, в компетенции Службы находятся вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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