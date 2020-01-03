На новогодних каникулах куряне могут жаловаться в Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Курской области временно изменило номер телефона «горячей линии» на период новогодних и рождественских праздников.
До 9 января куряне могут обратиться за консультацией специалистов Управления по номеру (4712) 58-71-88.
Кроме того, у жителей региона есть возможность получить ответы на интересующие вопросы, позвонив по номеру телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Напоминаем, в компетенции Службы находятся вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU