Под Курском полицейский Дед Мороз поздравил прилежных пешеходов и пассажиров

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:43:10+03:00

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Волна новогодних поздравлений охватила весь Железногорск. Поздравления уже получили мальчиков и девочек в школах, детских садах, и других детских учреждениях. Не обошел полицейский Дед Мороз вниманием и детей, которые целый год были прилежными пешеходами и пассажирами, отлично усвоившими правила безопасного поведения на дорогах.

Пройдя по всем городам России в акции «Полицейский Дед Мороз», он порадовал и курян подарками и поздравлениями на улицах города, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

Вместе с Дедушкой Морозом все сотрудники ОГИБДД поздравляют жителей города с наступающим 2020 годом и от души желают быть внимательными на дорогах, тщательно соблюдать ПДД, тем самым оберегая и свою жизнь, и жизнь тех, кто рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU