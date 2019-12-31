Почти половина курян попросила бы у Деда Мороза здоровья себе и близким

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-31T14:22:09+03:00

Куряне мечтают об отличном здоровье и достойной работе Фото: Светлана ВОЛКОВА

А более трети опрошенных мечтают о достойной работе

Изменить размер текста: A A

В детстве каждый в новогоднюю ночь обязательно ждал чуда - заветный подарок от Деда Мороза. Сегодня принято заранее просить сказочного волшебника о желанном подарке в письме.

Центр регионального развития решил узнать у курян, что они попросили бы в подарок, если бы в этом году писали письмо Деду Морозу. Опрос предполагал множественные варианты ответа.

Так, большинство проголосовавших (43%) ответили, что попросили бы в подарок здоровье себе и своим близким.

38% участников исследования попросили бы достойную работу/карьерный рост.

26% респондентов проголосовали за вариант «Денег/материального благополучия».

17% указали, что попросили бы у Деда Мороза мир во всем мире.

16% курян сказали, что пожелали бы благополучия всем людям.

15% проголосовавших указали вариант «процветания и стабильности нашей стране».

Опрос проводился на официальном социологическом портале Курской области, а также в группе «Центр регионального развития (Курская область)» (http://vk.com/crrkursk) с 13 по 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU