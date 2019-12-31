2019-12-31T12:22:48+03:00
Происшествия

Под Курском мужчина зверски избил своего 92-летнего отца

Чтобы жена и дети не мешали, он запер их и отобрал телефон
Ольга ДАНИЛОВА
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На садиста завели уголовное делоНа садиста завели уголовное делоФото: Из архива КП.
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Сотрудники полиции проверили семью, состоящую на профилактическом учете. Семейная пара год назад переехала к родственникам в Рыльск из Санкт-Петербурга, где уже была поставлена на профучет.

При встрече с сотрудниками полиции поведение мужчины вызвало подозрение. Полицейские вошли в дом и обнаружили следы преступления. На полу без сознания лежал избитый 92-летний хозяин дома. Его внуки и невестка были заперты в соседней комнате. Как пояснила женщина, супруг отобрал у нее и детей телефон и еще днем запер их комнате. После стал избивать своего пожилого отца.

Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшего доставили в больницу. Он находится в реанимационном отделении с множественными переломами, в том числе с переломом основания черепа.

48-летний подозреваемый задержан, находится в полиции. Против него возбуждено уголовное дело в связи с причинением тяжких телесных повреждений. Следствием готовится ходатайство об избрании меры пресечения – заключения под стражу, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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