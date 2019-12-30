2019-12-30T17:00:59+03:00
Происшествия

Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Мужчина стал предлагать сотрудникам полиции деньгиМужчина стал предлагать сотрудникам полиции деньгиФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

5 сентября 2019 года сотрудники ОМВД по Курскому району выявили факт продажи местным жителем спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра в его гараже они обнаружили емкости с пятью литрами такой жидкости. За незаконную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина стал предлагать сотрудникам полиции деньги и попытался вручить одному из них пять тысяч рублей, вложив их в паспорт.

На предупреждения о последствиях подобных действий курянин не реагировал. В отношении сельского жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей».

Дело направили в Курский районный суд для рассмотрения по существу. В связи с совершением административного правонарушения житель Курского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому
Курская приемная Деда Мороза теперь работает без перерыва
В Курской области ожидается метель
Под Курском водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП
В Курске столкнулись четыре авто - погибла женщина
В новогоднюю ночь перекроют центр Курска
У жителя Курска сосед украл мебель
В 2020 году для курян увеличится ежемесячная выплата из средств маткапитала
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Транспортные полицейские Курска поздравили пассажиров электропоездов
Курская полиция переходит на усиленный режим несения службы
Курских бездомных накормили праздничным обедом
С 1 января крепкий алкоголь курянам обойдется дороже
Под Курском ночью огонь уничтожил дом
В Курске на улице Григорова загорелась «Мазда»
Под Курском сгорел КамАЗ
Через Курск пройдет "Муромская дорожка"
Спасатели предупреждают жителей Курской области о гололедице
В Курской области возвели новый автомобильный мост