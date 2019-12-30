Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-30T17:00:59+03:00

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5 сентября 2019 года сотрудники ОМВД по Курскому району выявили факт продажи местным жителем спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра в его гараже они обнаружили емкости с пятью литрами такой жидкости. За незаконную продажу спиртосодержащей продукции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Не желая быть привлеченным к административной ответственности, мужчина стал предлагать сотрудникам полиции деньги и попытался вручить одному из них пять тысяч рублей, вложив их в паспорт.

На предупреждения о последствиях подобных действий курянин не реагировал. В отношении сельского жителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ — «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей».

Дело направили в Курский районный суд для рассмотрения по существу. В связи с совершением административного правонарушения житель Курского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU